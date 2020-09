Gymnastikforening: Megafed fornemmelse

Politikerne på Råhuset i Brøndby har afsat penge i næste års budget til en ny springhal i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Det vakte jubel i Brøndby Strand Gymnastik-forening, da kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttede at sætte penge af til en ny springhal

Af Robert Hendel

Hvis bestyrelsen i Brøndby Strand Gymnastikforening lige nu har svært ved at få armene ned, er det fuldt forståeligt.

I otte år har foreningen kæmpet for at komme med i kommunens planer over anlægsudvidelser. Det kom gymnastikforeningen onsdag aften i sidste uge, da det blev besluttet at sætte penge af til en ny springhal i årets budgetforlig.

– Det er en megafed fornemmelse. Når man har arbejdet så mange år, er det fedt, når det lykkes. Der var også stor jubel i hallen, hvor der blev fulgt med i mødet via livestream, forklarer Kasper Lundquist, der er formand for Brøndby Strand Gymnastikforening.

Han vurderer, at en ny springhal giver mulighed for at holde længere på de allerstørste talenter.

– Foreningen har manglet tidssvarende faciliteter. Vi kan købe os til mange ting, men vi kan ikke købe os til en springgrav, som er bygget ned i halgulvet, siger Kasper Lundquist.

Han har set mange talenter stryge ud af døren på grund af manglende faciliteter.

– Med en tidssvarende hal, kommer vi til at tage skridtet videre, siger formanden for gymnastikforeningen.

Beslutningen om at bygge springhallen i Brøndby Strand glæder også Kasper Lundquist, selvom han synes, at Sportsbyen er et spændende projekt.

– Det ville give os muligheden for at få flere medlemmer fra de andre bydele, men det er godt for Brøndby Strand, at vi beholder det her. Det er en bydel, der har brug for nogle bedre faciliteter på mange områder, siger Kasper Lundquist.