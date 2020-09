Gult kort betød igen Vallensbæk-nederlag

Vallensbæk IF måtte tage fra Snekkersten med et 2-1 nederlag. Foto: Dennis R. Beck

SPORT. Et gult kort og ti minutter i undertal blev igen afgørende for Vallensbæk IF, der måtte tage fra Snekkersten med et 2-1 nederlag

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk IF’s Sjællandsseriemandskab var lørdag taget en tur til det nordsjællandske, nærmere betegnet Snekkersten, hvor holdet skulle forsøge at rette op på sidste uges nederlag til Farum BK.

Det gik desværre ikke som ønsket, trods at Vallensbæk i store dele af kampen var spilstyrende, og faktisk spillede rigtig god fodbold.

Men chancerne var få på den sidste trediedel af banen, hvor Snekkersten stod godt og solidt i defensiven.

Efter 30 gode minutter, måtte Vallensbæk igen indkassere et unødvendigt gult kort, som koster 10 minutter i undertal, og fuldstændig som i Farum kampen, kostede de 10 minutter i undertal to mål sat ind af modstanderen.

Så igen skulle der jagtes mål for at bringe balance i regnskabet, og Vallensbæk satte da også stort tryk på modstanderen fra 2. halvlegs start.

Det blev dog kun til en enkelt scoring, sat ind af Nicholai Sørensen, samt en meget stor chance, der burde have givet en udligning i kampens sidste minutter, men Snekkerstens målmand fik på mirakuløst vis fingerspidserne på afslutningen tæt under mål, fra Thomas Faurby.

Så for anden kamp i træk måtte Vallensbæk gå fra banen uden point, i en kamp hvor der minimum burde være hentet et enkelt point.

Der er ingen tvivl om, at det nyoprykkede hold fra Vallensbæk skal vende sig til forskellen på Serie 1 og Sjællandsserien, som egentlig ikke angår tempo og modstandernes niveau som sådan, men mere at der straffes hårdere på fejl på dette niveau, end spillerne har været vant til.

Efter fire spillerunder ligger Vallensbæk IF på en 6. plads, hvilket må siges at være godkendt for et oprykkerhold, men der skal arbejdes hårdt for at fastholde pladsen i de kommende spillerunder, hvor der venter nogle svære kampe, blandt andet mod rækkens nuværende tophold, Liria FK, der gæster Vallensbæk Idrætscenter på lørdag den 12. september klokken 12.30.