Gode møbler at have til stuen?

SPONSORERET INDHOLD: Skal stuen peppes op med nye møbler, er det let at blive overvældet, for markedet for interiør rummer flere varer end nogensinde før. En dyr fornøjelse kan det også blive, hvis alt skal være lige fra fabrikken.

Er du ikke nøjsom, kan møbler købt på genbrug umiddelbart give din dagligstue alt, hvad du måtte have behov for. Dog med de tre følger, at komforten ved genbrug er lavere end ved nyt, at møbler købt på genbrug sjældent er på mode, og at du ikke er første ejer, et møbel har haft.

Du kan også finansiere det på andre måder, fx ved at låne pengene. Lån 100000 til en luksuriøs stue med paneler og unikaer til 10.000-vis af kroner pr. stk., eller nøjes med et mindre beløb og ganske almindelige, men nye og flotte møbler. Og hvilke møbler skal du så have? Du får bud på møbler her.

Overvej sovesofa og mediemøbler

Sofaer er nærmest obligatoriske i stuen, men hvad med en divan eller sovesofa? Disse rygløse sofaer byder på et leje, der gør dem velegnede til at hvile ud på efter en hård dag på arbejdet. Du synker nemlig ikke ned i dem på samme måde som ved almindelige sofaer med tykke hynder og ryglæn, der giver dig følelsen af at være midt i en sandwich. Apropos sofaen kan du over for den stille et dedikeret mediemøbel i form af et firbenet, aflangt skab med kommoder, der levner plads til DVD- eller Blu-Ray-afspillere, spilkonsoller, fjernbetjeninger, film, magasiner og så meget andet til dit tv.

Gør væggen funktionel

Til væggen kunne det være godt med noget, der pryder, men også yder. Dekostiger er stiger, du hænger fra væggene, og som du kan hænge halstørklæder, tøj el.lign. fra. De fylder ikke så meget udadtil som hylder, så leder du efter et alternativ til vitrineskabet, finder du det ved de smarte stiger.