Forfatter til bog om stress: Sig stop i tide

Irene Scharbau har skrevet en bog om stress. Foto: Vagn Ebbe-Kier

VALLENSBÆK Irene Scharbau fra Vallensbæk har som journalist skrevet om stres. For tre år siden mærkede hun selv alle symptomerne på stres - så hun sagde op og gik ned i tempo. Nu har hun skrevet en roman om to stressede mennesker

Af Jesper Ernst Henriksen

Irene Scharbau fra Vallensbæk ved meget om stress. Som journalist har hun i mange år skrevet om arbejdsliv og herunder om stress.

– Jeg blev ved med at se folk omkring mig falde med stress. Mange dygtige og flittige mennesker, der blev rigtig syge, hvoraf nogle måtte forlade arbejdsmarkedet, fortæller hun.

Ind til 2017 var hun kommunikationschef i Høreforeningen. Men da hun kunne mærke stresssymptomerne komme, vidste hun, det var tid til at sige stop.

– Pludselig en dag var jeg selv der, hvor jeg kunne mærke, at jeg ikke sov om natten. Jeg havde et job som kommunikationschef og var flyvende, men jeg havde ondt i maven, hjertebanken og kunne ikke sove. Så jeg satte foden ned og sagde op, siger hun.

Det undrer hende, at der ikke er flere, der lytter til deres krop og siger stop i tide.

– Nogle vil nærmest hellere dø end at opgive deres job. Mit budskab er: Vores timer her på jorden er begrænsede. Hvis man vil have det hurtigt overstået, skal man bare arbejde sig ihjel. Der er rigtig mange, der gør det forsøget, for vi er formet af århundredes formaninger om, at vi skalyde og præstere, siger hun.

– Du skal huske at tage det roligt, være nærværende og overveje om det arbejde du laver er hele dig, eller om der også skal være plads til noget andet. Pludselig er børnene flyttet hjemmefra og livet er gået.

Hun er helt med på, at det kan have andre konsekvenser, hvis man vælger at gå ned i gear på arbejdet.

– For det første skal man være bevidst om, at man kan vælte af arbejde. Når man begynder ikke at kunne sove om natten, så skal man virkelig tage det alvorligt. Det kan ende med, man bliver rigtig syg. For det andet skal man have en forstående familie og man skal være indstillet på, at man ikke tjener de penge, som man tjente en gang. Det er et spørgsmål om at vurdere, om pengene er vigtigere end, at man selv har det godt, siger hun.

Har skrevet bog

Siden jobbet som kommunikationschef har Irene arbejdet som freelance-journalist. Hun har netop fået udgivet sin første roman med titlen Max, som handler om to stressramte mennesker.

– Det er en samtidsroman. Den handler om livet nu og her. Det er en fortælling med to hovedpersoner, som begge er flittige, travle mennesker, som på hver sin måde bliver nødt til at opgive det, de arbejder med. Og hvad er man så, hvis man ikke er sit arbejde? Det er fortællingen her. Den ene hovedperson er ekspert i sociale medier, han giver ikke op, før han er syg. Den anden rejser sig og flygter hovedkuls til Frankrig, fordi der ikke er mere formål med det, hun laver i sit liv, nemlig at arbejdet, siger Irene Scharbau.