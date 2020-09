Folkeskolen og medarbejdere skal respekteres i Vallensbæk

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S), Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk kommunalbestyrelse

Hidtil har de konservative og særligt borgmester Henrik Rasmussen været meget afvisende for at indgå en respektfuld aftale med folkeskolelærerne i Vallensbæk.

Danmarks Lærerforening og KL indgik tidligere på året en ny aftale om arbejdstid. Aftalen er netop vedtaget med meget stort flertal af lærerne.

Socialdemokratiet i Vallensbæk fandt derfor, at tiden var inde til at kommunen og Vallensbæk Lærerkreds fandt fælles fodslag og indgik en lokalaftale om arbejdstid m.v. Det var ovenikøbet Socialdemokratiets opfattelse, at den kunne indgås uden yderligere omkostninger for kommunen. Det var ikke målet, men kommunen kunne lade sig inspirer af Vallensbæk Skole hvor ledelse og lærere har indgået aftale om arbejdstid og forberedelsestid.

Anderledes ser det ud på Pilehaveskolen. Her oplever lærerne, at de får pålagt flere opgaver uden at andre opgaver bliver fjernet. Det har så afstedkommet, at skolen har suspenderet lejrskoleophold for en række klasser. Det er naturligvis en uholdbar situation, at de ansatte oplever så forskellige arbejdsvilkår på folkeskolerne i Vallensbæk.

Desværre forstod borgmesteren ikke alvoren og afviste atter en respektfuld aftale med en stor gruppe af kommunens medarbejdere.

Borgmesteren følte ovenikøbet anledning til at fejlcitere den nu afgåede formand Anders Bondo Christensen for ’lokalaftaler er ikke længere nødvendige’.

Det står i skærende kontrast til forskningschef Andreas Rasch-Christensen, ph.d. på Forskningscenter for pædagogik og dannelse, Via University College. I forbindelse med valg af ny formand til Danmarks Lærerforening udtalte forskningschefen blandt andet ’Der er godt nok stemt en arbejdstidsaftale hjem, men den skal der lokalt laves aftaler ovenpå’.

Det er derfor tankevækkende, at lærerne i Vallensbæk som en af fem kredse i landet stemte nej til aftalen. Det tyder på en gennemgående mistillid til det politiske system i Vallensbæk, der som bekendt tegnes af borgmesteren og flertallet.