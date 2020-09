Flot spil, men ingen point

Vallensbæk IF tabte 0-1 på hjemmebane til topholdet Liria FK. Foto: Dennis R. Beck

SPORT. Vallensbæk IF havde spil og chancer til at vinde over topholdet fra Liria FK, men fik aldrig bolden helt i mål og tabte 0-1

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter seneste spillerundes skuffende resultat mod Snekkersten IK skulle Vallensbæk IF’s Sjællandsserie hold forsøge at komme tilbage på sporet og hente point igen i lørdagens hjemmekamp. Hjemmekampen blev noget speciel for hjemmeholdet på grund af corona-situationen. Efter samråd med Vallensbæk Kommune blev det nemlig besluttet at afviklet kampen uden tilskuere.

Der var ingen tvivl om, at det ville blive en vanskelig modstander denne gang, da gæsterne fra Liria FK, var placeret i toppen af rækken – og ubesejret.

Cheftræner Dennis Nordenbøll havde dog ikke ingen intentioner om at gå defensivt ud til kampen. I stedet havde han valgt at fokusere på det tempofyldte presspil, som er Vallensbæks varemærke.

Kampen fik dog den værst tænkelige start for hjemmeholdet, da bolden allerede efter et minuts spil lå i Vallensbækmålet. Det skete efter en ufarlig situation, hvor Vallensbæks målmand desværre ikke fik fart nok i en aflevering, som blev opfanget af en Liria-angriber, der ubesværet kunne sende gæsterne i front.

Det hurtige mål fik Liria til at lægge ekstra tryk på presspillet i de næste 10 minutter i håb om at kunne knække hjemmeholdet med endnu en scoring.

Vallensbæk-spillerne fik dog hurtig rystet den dårlige start af sig, og som tiden gik, fik hjemmeholdet også sat sig mere på spillet. Det gav to store chancer i første halvleg – den ene blev underkendt for offside, den anden strøg lige forbi mål.

Flere chancer

Fra anden halvlegs start blev der lagt endnu mere tryk på fra hjemmeholdet, og som kampen skred frem, virkede Lirias ret møre.

Udeholdet spillede dog med god sjællandsserierutine, hvor det blev til adskellige spilstop med spillere, der skulle behandles for skader, muligvis i et forsøg

på at få brudt rytmen i kampen.

Fem minutter før tid lykkedes det så endelig for Vallensbæk at bringe fortjent balance i regnskabet. Troede de fleste. Linjedommeren havde dog set en offside i forbindelse med at Sebastian Frederiksen fulgte riposten op på et flot frispark af Emil Skoubo. Målet blev derfor underkendt til hjemmeholdets store utilfredshed.

De sidste 10 spilleminutter af kampen forgik stort set kun på modstanderens sidste del af banen med flere store muligheder, som dog alle endte på den forkerte side af stoplen.

Derfor sluttede kampen med et knebent nederlag, hvilket på papiret kunne virke acceptabelt for et oprykkerhold, mod en så stærk modstander, der formentlig vil blande sig i kampen om oprykning til Danmarksserien. Men som kampen formede sig, burde der have været point på kontoen til Vallensbæk.

Konklusionen må være, at spillet er godt nok til Sjællandsserien, men kynismen mangler i afslutningerne, og koncentrationen i defensiven skal der stadigvæk arbejdes på.

Den kommende lørdag skal der krydses klinger mod endnu et ubesejret tophold i en svær udekamp mod Hørsholm Usserød.