Flag-allé for skoleleder

Jens Peder Gregersen blev sendt godt hjem på pension mandag i sidste uge.

VALLENSBÆK Mandag i sidste uge havde skoleleder Jens Peder Gregersen sidste arbejdsdag efter 21 år i Vallensbæk Kommune. Det blev fejret med en flag-allé fra skolen til hans hjem

Af Jesper Ernst Henriksen

”Nu kommer han!”, halvt hviskede og halvt råbte et barn, og så gik der ellers et sus hele vejen ned gennem de to rækker af børn, der havde taget opstilling med flag foran Pilehaveskolen for at sige farvel til Jens Peder Gregersen, da han gik hjem fra sin sidste arbejdsdag mandag i sidste uge.

Han har de seneste 21 år arbejdet i Vallensbæk Kommune som skoleleder og distriksleder, først på Egholmskolen og de seneste fem år på Pilehaveskolen, hvor han var overordnet leder for skolen og de tilknyttede daginstitutioner. Nu har han valgt at takke af og gå på pension. På grund af coronaen er det begrænset, hvad skolen må lave af højtidligheder, derfor var det heldigt, at vejret var godt og eleverne kunne stå med fin afstand i en lang flag-allé fra skolen og på vej mod Jens Peders hjem, der ligger i gåafstand længere nede ad vejen.