Fik travlt med nye computere

Torsdag formiddag fik eleverne på Pilehaveskolen udleveret computere. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Da Pilehaveskolen mandag meldte ud, at der skulle lukkes i 14 dage, fik de pludselig travlt på rådhuset. Her arbejdede 15 mennesker i 10 timer for at få computere klar, så fjernundervisningen kunne fungere bedre

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag formiddag var eleverne i 4. til 9. klasse kortvarigt tilbage på Pilehaveskolen, der ellers fra tirsdag var blevet lukket i 14 dage. En årgang ad gangen med en klasse i hver skolegård, så eleverne kunne holde god afstand. Det gjorde de for at få udleveret computere, der skal bruges i fjernundervisningen.

Under nedlukningen i foråret skete det via elevernes eller deres forældres computere. Det kan være en udfordring, når alle elever har forskellige enheder med forskellige styresystemer. Derfor skyndte kommunen sig at få gjort computere klar til alle elever.

– Når vi nu har den trælse opgave med at sende eleverne hjem, så vil vi gerne hjælpe både forældre og elever med noget teknologi, så de kan fortsætte undervisningen på bedste måde. Nu har vi noget teknologi, der er det samme. Før var vi lidt hæmmede af, at vi havde forskellige enheder.

Nu har alle elever og lærere det samme, så kommer det pædagogiske arbejde i fokus i stedet for det tekniske, det er vigtigt for os, siger Thomas Ankler, projektleder for digitalisering.

Han og kollegaerne fik meget travlt, da Pilehaveskolen lukkede:

– Vi har været 15 ansatte i gang i 10 timer i går. Jeg kiggede på min skridttæller, jeg gik 17.000 skridt i løbet af de timer for at få det hele på plads, siger han.

Men han er sikker på, at det var det hele værd.

– Når man bliver sendt hjem, er det vigtigt, at man stadig har kontakt til skolen og kan se sin lærer, siger han.

En af de forældre, der var på skolen for at hente en bærbar, var Dennis Sørensen. Han er glad for, at sønnen får en skole-bærbar, selvom han har en egen bærbar i forvejen.

– Han har selv en bærbar, som vi har sat de ting på, som han skal bruge. Jeg tænker, det er lidt sent, at skolen udleverer computere og iPads. Vi kommer fra Brøndby, der fik de udleveret iPads i de mindre klasser for nogle år siden. Det undrer mig, at en rig kommune som Vallensbæk ikke har gjort det. De bruger det jo til alt i dag. Så det er godt og positivt, at de får det nu, siger han.