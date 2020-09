Fejrede rundt jubilæum i boligforeningen med stor fest

Trods det omskiftelige vejr var humøret højt, da beboerne i Rheumpark fejrede boligafdelingens 50 års jubilæum. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY Lørdag var der stor fest i Albjergparken, da boligafdelingen Rheumpark markerede sit 50 års jubilæum

Af Robert Hendel

Livemusik, ansigtsmaling, smykkeværksted, ballonfigurer, pizza, popcorn og slush ice.

Der var lidt for enhver smag, da beboererne i Rheumpark fejrede boligafdelingens 50 års jubilæum.

Omkring 300 gæster kiggede forbi i de hyggelige omgivelser på pladsen foran Albjergparken nummer seks. De lod sig hverken afskrække af det omskiftelige vejr eller de mange restriktioner, der er forbundet med udbruddet af coronavirus.

– Vi har gjort alt, hvad vi kan for at overholde regler om afstand og maksimalt antal deltagere ved hvert bord, og så har vi løbende koordineret med myndighederne, fortæller Lars Mersebak, som sidder i afdelingsbestyrelsen i Rheumpark.

Mens Folkebladet kiggede forbi jubilæumsfesten, var der besøg af to kvindelige betjente, som viste politibilen frem og snakkede med de mange gæster. Det var et stort hit blandt de mange børn på stedet.

– Vi havde spurgt, om politiet ville deltage, så børnene kunne se, at politiet også bare er mennesker, og ikke kun er her for at hente folk, men også for at beskytte folk, siger Lars Mersebak.

Han er glad for at bo i Brøndby Strand, hvor han har boet i næsten 26 år.

– Jeg har ikke lyst til at flytte. Der er meget menneskelig kontakt og socialt samvær. Det er jo op til en selv at opsøge det, og gør man det, har man det hele herude, siger Lars Mersebak og nævner indkøbsmuligheder, offentlig transport, stranden og foreningslivet om nogle af de positive ting, der er i nærområdet.

Hyggeligt gårdmiljø

Selvom han er glad for at bo i Brøndby Strand Parkerne, er der dog én ting, der kan få Lars Mersebak til at flytte fra området.

– Hvis jeg bliver ved med at få børn, bliver jeg nok nødt til at flytte, for så er lejlighederne ikke store nok herude. Jeg har fire børn og en lille ny på vej, siger han og griner.

Lars Mersebak understreger dog, at skulle det være nødvendigt at flytte, så bliver han i kommunen og helst i Brøndby Strand:

– Hvis jeg ikke kan få et hus i Brøndby Strand, kunne det være lækkert med et hus i Brøndbyvester. Så er der ikke så langt, når jeg skal på Brøndby Stadion.

Udover at være aktiv i afdelingsbestyrelsen arbejder Lars Mersebak og hans kæreste meget for, at deres eget gårdmiljø er hyggeligt.

– Vi laver af og til hyggelige arrangementer. Gårdmiljøet har været lidt dødt i en periode, men nu er stemningen helt i top, og nogle gange ser vi fodbold sammen i gården, siger den 36-årige familiefar.

Han ved godt, at han bor i et område, der er forbundet med mange fordomme, men det lægger han ikke så meget i.

– 99 procent af dem, der bor herude, laver jo ikke ballade. Vi er rigtig mange med både gode uddannelser og job. Det skal man lige huske på. Brøndby Strand er et dejligt sted, siger Lars Mersebak, der sammen med resten af afdelingsbestyrelsen var med til at stable et succesfuldt arrangement på benene sammen med de mange folk fra Brøndby Strand Projektet.