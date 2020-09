Fælles front mod efterladt affald i landsbyen

Både børn og voksne hjalp til med at få ryddet gaderne i Brøndbyøster Landsby for affald. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Lørdag var der affaldsindsamling over hele landet. I Brøndbyøster Landsby havde en gruppe borgere forsøgt at gøre turen med sæk, handsker og gribetang til en hyggelig familiebegivenhed

Af Robert Hendel

Rundt omkring i landet kastede danskere sig ud i en fælles, udendørs efterårsrengøring.

Et af stederne var i og omkring Brøndbyøster Landsby, hvor omkring 35 familier bevæbnet med affaldsposer, handsker og gribetænger gik på gaden for at gøre naturen lidt mere ren.

Arrangementet i landsbyen var en del af årets affaldsindsamling, som blandt andre Dansk Naturfredningsforening står bag.

– Der er flyttet en del børnefamilier hertil, og vi vil gerne gøre en indsats for at lære de kommende generatoner, at affald skal samles op, og det derfor ikke kan betale sig at smide det i naturen, forklarer Dan Holt Højgaard, der er medlem af bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Brøndby og Landsbyforeningen Brøndbyøster.

Han kunne sammen med resten af folkene bag lørdagens begivenhed konstatere, at der var lå lidt over 60 kilogram affald i traileren, der holdt foran Ditlevs Gamle Købmandsbutik i landsbyen.

– Jeg synes, at det er rimelig meget, fordi det meste af affaldet består af cigaretskodder og plastikposer. Så det var jeg ret imponeret over, at vi fik samlet ind på så kort tid, siger Dan Holt Højgaard om indsamlingsresultatet.

Arrangørerne havde planlagt 20 forskellige ruter i og omkring landsbyen. 18 af ruterne blev dækket på de fire timer, den officielle indsamling varede, mens de to sidste blev taget senere på dagen.

– Vi havde lavet ruterne og havde poserne, og så kunne vi lige så godt tage de to sidste også, siger Dan Holt Højgaard.

Gentager successen

At cigaretskodder udgør en stor del af det indsamlede affald, overrasker ikke arrangørerne. Sidste år blev der på landsplan samlet 1,5 millioner cigaretskodder op fra naturen.

– Måske ville det mindske affaldet, der ligger i naturen, hvis vi havde flere offentlige skraldespande andre steder end ved s-toget, siger Dan Holt Højgaard.

Selv konstaterede han dagen efter indsamlingen, at der allerede var smidt noget affald på vejen igen. Det ærgrer ham, og han overvejer derfor at foreslå kommunen at stille flere skraldespande op i landsbyen, hvor det samtidig er muligt at komme af med sine cigaretskodder.

– Der er mange, som går ture med deres hunde hver dag. Måske mangler de et sted at gøre af hunde-efterladenskaber, skodder fra cigaretter og kaffekrus, så de ikke skal ligge i naturen, siger Dan Holt Højgaard, der er godt tilfreds med årets indsamling.

Arrangørerne havde håbet, at de kunne få især børnefamilierne med ud for at samle affald.

– Jeg tror, at det lykkedes at få dem med ud, fordi de fleste godt vil vise deres børn, hvor meget affald der egentlig bliver efterladt, siger Dan Holt Højgaard.

Det var dog ikke kun børnefamilierne, der samlede affald ind. Der var også folk, som i forvejen var ude, og som godt ville give en hånd med i den gode sags tjeneste. Den store opbakning betyder, at arrangørerne tror på en gentagelse i 2021.

– Måske kan det blive endnu større næste år. Det kunne være fedt, hvis vi kunne dække hele Brøndbyøster og måske også Brøndbyvester, lyder det fra Dan Holt Højgaard.

I Danmark er det ulovligt at smide affald på gaden og i naturen. Bliver du taget i at efterlade dit affald i naturen, kan du risikere en bøde på mindst 1.000 kroner.