Eva har brugt tre et halvt år på at strikke: Forærer dåbskjole til kirkerne

Eva Denning har brugt tre et halvt år på at strikke dåbskjolen, som hun på søndag forærer til Glostrup Sogn. Foto: Glostrup Sogn

GLOSTRUP Det bliver fremover muligt, at låne en dåbskjole, hvis man ikke selv har en i familien, når man skal have barnedåb i Østervangkirken eller Glostrup Kirke. En fast kirkegænger har nemlig strikket en dåbskjole

Af Jesper Ernst Henriksen

Eva Denning er fast kirkegænger i Østervangkirken, og har igennem årene været vidne til mange dåbshandlinger. Hun har sommetider spekuleret over, om der mon ind imellem har været familier, der ikke har haft en dåbskjole at kunne give barnet på. Nu har hun strikket en, og skænket den til Glostrup Sogn, som alle folk i sognet må låne i forbindelse med barnedåb i en af kirkerne.

Eva Dennings interesse for at strikke startede, da hun som ung pige skulle strikke et par babystrømper i skolens håndarbejdstime. Her stod det hende klart, at hun på et tidspunkt ønskede at strikke en dåbskjole. Selv fik Eva ikke børn, og derfor blev dåbskjolen ikke strikket – før nu.

Med håndarbejde er det ligesom med alle andre kreative processer. Man fordyber sig og knytter an til mange andre idéer og tanker, som man har. Det er en slags åndelig proces. Sådan var processen også for Eva, imens hun strikkede dåbskjolen, og hun har tænkt meget på de familier og børn, der må få gavn af dåbskjolen. Det har taget tre et halvt år at strikke dåbskjolen, hvortil Eva også har strikket en lille kyse og to hagesmække, som passer til. Det hele er strikket i 100 procent bomuld. Hun har syet et underskørt i satin, som dåbsbarnet kan have på inde under dåbskjolen. Derudover er der indkøbt bånd i forskellige farver, som man efter smag og behag kan sætte i dåbskjolen, og som pynter fint.

Dåbskjolen bliver opbevaret i Østervangkirken, og skulle man få brug for at låne den til barnedåb, henvender man sig til præsten, der skal døbe ens barn. Dåbskjolen giver man barnet på henne i kirken før barnedåben, og afleverer den igen bagefter til kirketjeneren, som sørger for at bringe dåbskjolen i fin stand igen bagefter.

Den 13. september overdrages den smukke dåbskjole officielt til Glostrup Sogn under gudstjenesten i Østervangkirken, og præsterne i kirken glæder sig til at tage imod den fine gave. De håber ligesom giveren, at den vil blive brugt meget.

– Dåbskjolen skal bruges, siger Eva Denning.