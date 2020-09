Enhedslisten: På grænsen af hvad vi vil være med til

Steen Andersen (EL) skriver under på en aftale, der er på grænsen af, hvad partiet vil være med til. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Igen i år er Enhedslisten er med i aftalen om næste års budget i Brøndby. At det er tilfældet skyldes et langt mere målrettet arbejde end blot budgetforhandlingerne, lyder det

Af Robert Hendel

Årets budgetaftale, er ifølge Enhedslisten et resultat af mere end blot forhandlingerne. Steen Andersen (EL) mener, at de mange temamøder har en aktie, at Enhedslisten igen i år står som medunderskriver af årets budgetaftale.

– Det var svært til at begynde med. Forvaltningen bliver bedt om at spare så og så mange penge. I år var det på børneområdet og på socialområdet, forklarer Steen Andersen.

I forhandlingerne har der dog været en forholdsvis bred enighed om at sikre de områder, som i forvejen er trængte. På den måde er besparelser på områder, hvor der er lidt overkapacitet, spiselige.

– Der får man enhedslisten med til at kigge på overkapaciteten og måle det op imod at reducere socialpsykiatrien, som er trykket helt i bund, siger Steen Andersen.

Han ønsker, at der bliver investeret mere i mennesker. Så meget, at de selv ender med at tro på, at de kan komme videre med hjælp fra kommunen.

– Vi ved godt, at socialpolitiken i højere grad virker frem for beskæftigelsespolitiken, siger Steen Andersen, der sætter sin lid til regerinens foståelsespapir.

– Vi håber, at det ender med at kommunernes økonomi får det løft, som for alvor kan genoprette mange års besparelser på velfærden, siger Steen Andersen og roser sine kommunalbestyrelseskollegaer for en bred aftale.

Ifølge Steen Andersen har der nu i et stykke tid været et fælles fokus på et godt samarbejde og koordinerede indsatser.

– Derfor er Enhedslisten med, men set med vores øjne bevæger vi os stadig i grænselandet for, hvad vi kan være med til, lyder det fra Enhedslisten i Brøndby.