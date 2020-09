En hyggelig efterårsdag i naturen

Søndag var der hyggeligt børneteater i det fri ved Vallensbæk Mose

VALLENSBÆK I år var Mosens Dag i Vallensbæk Mose aflyst, men for at børnefamilierne ikke skulle gå glip af en dag sammen ude i naturen, blev der alligevel arrangeret nogle enkelte udendørsaktiviteter

Af Jesper Ernst Henriksen

Mosens Dag plejer at være et tilløbsstykke, hvor mange hundrede mennesker samles til en lang række aktiviteter i Vallensbæk Mose. I år lagde coronaen dog en dæmper på festlighederne, og der blev kun gennemført nogle få, spredte aktiviteter, som kunne finde forsvarligt sted i forhold til afstandskrav og lignende.

På plænen ved spejderhytten Mosebo kunne børnene more sig over Teater Kriskats forestilling ”O solo mig”. Hovedpersonen var den selvglade Bob Forever, som glemmer at passe på miljøet. De morsomme klovnenumre gik rent ind hos børnene, og samtidigt blev alle mindet om, at miljøet og naturen er noget, vi skal passe på sammen.

Efter teaterstykket var der vandretur ned til Vallensbæk Mose, hvor der igen i år var arrangeret træplantning. Her havde Vallensbækborgerne mulighed for at plante deres helt eget egetræ. Der blev gået til den af både børn og voksne med spader og skovle, som naturligvis blev sprittet af, hver gang de havde været brugt. Og da der var gået lidt over en time, stod der to rækker med de fineste nyplantede egetræer. Som tak for hjælpen var der lækre træstammer til alle – af den spiselige slags.

Så det var alt i alt en dag, hvor både kultur, miljø og natur var omdrejningspunktet for en dejlig søndag i det fine efterårsvejr.