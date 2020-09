Drillede favoritterne

Akwasi Boateng og resten af Glostrup-mandskabet kæmpede bravt i pokalkampen mod Hvidovre IF. Foto: Robert Hendel

SPORT. Glostrup FK var på forhånd undertippet i lokalopgøret på Glostrup Stadion mod Hvidovre IF i Sydbank Pokalen. Hjemmeholdet bed godt fra sig, men måtte i anden halvleg se sig slået

Af Robert Hendel

Det var ikke til at se, at der var tre rækkers forskel på de to hold, da Glostrup FK tog imod Hvidovre IF i Sydbank Pokalen.

Hjemmeholdet stod godt i forsvaret, og i målet udgjorde 17-årige Jonas Nielsen en sikker sidste skanse.

I første halvleg formåede Glostrup-mandskabet at holde gæsterne, med flere tidligere Superliga-spillere i truppen, fra de store chancer.

Fighten fortsatte i anden halvleg, men fire minutter efter pausen svigtede markeringerne efter et Hvidovre-hjørnespark. Gæsternes Lirim Qamili stod pludselig helt fri og med hovedet fik han via græsset dirigeret bolden i mål bag en chanceløs Jonas Nielsen.

Glostrup-spillerne gav dog ikke op efter scoring, men i sidste ende var gæsterne for stærke. Der skulle dog endnu en dødbold til, før Jonas Nielsen atter blev passeret.

Indskiftede Yasin Dogan blev ureglementeret skubbet i ryggen i feltet af Glostrup-anfører Daniel Hansen. Det takserede dommer Benjamin W. Jantzen til et straffespark, der sikkert blev eksekveret af Marcus Lindberg.

Det kunne være blevet 3-0 til gæsterne, men i overtiden fandt Jonas Nielsen endnu en stor redning frem, og han fik stor ros af formand og sportschef Henrik Kahr efter kampen.

– Han hiver vel fem 100 procentsredninger op i løbet af kampen. Det er helt sublimt af en knægt, der ikke engang er fyldt 18 endnu, lød det kort efter kampen fra Henrik Kahr.

Han roser holdet for at levere en mandfolkeindsats mod et hold, der på papiret har et langt højere niveau.

– Jeg synes, at vi spiller en fantastisk fodboldkamp. Vi viser, at drengene godt kan, selvom vi har fået en skidt start på sæsonen. Hvidovre stiller altså i næsten stærkeste opstilling, siger Henrik Kahr.

Han er godt tilfreds med, at det lykkedes at afholde Hvidovre fra at score i åbent spil.

– Det siger en del om den indstilling, der er på banen, men når det er sagt, kan der være flere årsager til det. En af dem er måske, at vi er i gang med sæsonen, og de endnu ikke er begyndt, siger siger Henrik Kahr.