Døgnrapporten

Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Udvalgte hændelser fra politiets døgnrapport i den seneste uge

Af Robert Hendel

Tyveri fra byggeplads

Brøndby. Mellem fredag den 4. september og mandag den 7. september var der indbrud i en container på en byggeplads på Roskildevej i Brøndby. I forbindelse med tyveriet var der forsvundet diverse værktøj.

El-løbehjul stjålet fra have

Glostrup. Mandag morgen den 7. september opdagede en kvinde, at hun havde fået stjålet sit el-løbehjul fra sin have på Ørnebjergvej.

Anholdt for at køre spirituskørsel

Brøndby. Torsdag den 10. september kl. 23.07 bragte en patrulje rutinemæssigt en bil til standsning på Birke Allé. Føreren af bilen, en 52-årig mand, blev vurderet påvirket af spiritus, hvilket en alkometertest bekræftede. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, hvilket han erkendte i øjeblikket. Han blev efterfølgende kørt til Politigården i Albertslund for blodprøve.

Anholdt for narkokørsel

Vallensbæk. Onsdag den 9. september kl. 17.20 bragte en patrulje rutinemæssigt en bil til standsning på Horsbred i Vallensbæk. Det viste sig, at føreren af bilen, en 27-årig mand, ikke havde førerret, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Derudover førte en narkometertest til, at den 27-årige blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Han erkendte begge forhold i øjeblikket. Ejeren af bilen blev sigtet for at have overladt køretøjet til den 27-årige.

Bakkede ind i politibil

Glostrup. Fredag den 11. september kl. 21.58 kom en 53-årig mand til at bakke ind i en patruljevogn, som var parkeret på Hvissingevej. Begge biler slap med småskader.

Borger standsede mistænkt spiritusbilist

Glostrup. Fredag den 11. september kl. 20.33 blev politiet kaldt til Hovedvejen, hvor en borger havde standset en bilist og taget bilnøglerne fra ham, efter han var kørt slingrende. Efter en alkometertest blev den mistænkte, en 53-årig mand, anholdt, sigtet for spirituskørsel og kørt til blodprøve på politigården.