Døgnrapporten

Af Jesper Ernst Henriksen

Harmonikasammenstød på Roskildevej

Brøndby. Tirsdag den 25. august kl. 07.44 blev det anmeldt, at der var sket et færdselsuheld på Roskildevej i Brøndby. Part 1 var i forbindelse med kødannelse stødt ind i part 2, der blev skubbet ind i part 3, der så blev skubbet ind i part 4, der slutteligt ramte part 5. Der skete ingen personskade ved uheldet.

Billist testet positiv for hash

Brøndby. Onsdag den 26. august kl 00.37 blev en af Københavns Vestegns Politis patruljer opmærksom på en bilist, der kørte på Gammel Køge Landevej i Brøndby. Patruljen valgte at stoppe bilen og vurderede at den 22-årige mand, der førte bilen, var påvirket. Derfor blev han testet med narkometer, som gav udslag for hash. Derfor blev den unge mand anholdt og bragt til politigården i Albertslund for at få taget blodprøve. Den 22-årig nægtede.

Anholdt for at køre påvirket af narko

Brøndby. Onsdag den 26. august kl. 00.37 standsede en natlig patrulje i Brøndby Strand en bil på Gammel Køge Landevej til kontrol af bil og fører. Føreren, en 22-årig mand fra Valby, blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer og anholdt til blodprøve.

Sigtet for at køre hashkørsel

Brøndby. Torsdag den 27. august kl. 02.09 kontrollerede en natpatrulje en varebil på Søndre Ringvej, hvor den 27-årige mandlige fører blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer. En narkomestertest gav udslag på cannabis og manden blev anholdt til blodprøve.

Stjal madvarer og en radio

Brøndby. Fredag den 28. august kl. 15.25 tilkaldte et supermarked på Nygårds Plads politiet, fordi man tilbageholdt en mistænkt butikstyv. En patrulje kørte frem og rejste efter undersøgelser sigtelse mod en 64-årig mand for tyveri af madvarer og en radio til i alt 316 kr. Butikken rejste erstatningskrav på 60 kr. for nogle af varerne, hvilket sigtede betalte på stedet. Butikstyveriet vil medføre en bøde og en tyveri-anmærkning på straffeattesten.

Akvaplaning årsag til soloulykke

Brøndby. Lørdag den 29. august kl. 07.19 kørte en patrulje til en soloulykke på Motorring 3. På grund af meget vand på vejbanen og for høj hastighed mistede en 42-årig mand fra Ishøj herredømmet over sin bil som følge af akvaplaning. Bilen skred ud og påkørte autoværnet, som fik skader. Ingen personskade, ringe materiel skade.