Den gode gave til både ham og hende

Af SPONSORERET INDHOLD

Ligegyldigt hvem du skal give en gave til, kan det være rigtig svært at finde på noget, der er både brugbart, personligt og kreativt. Du kan altid bede om en ønskeliste, men det kan godt være lidt kedeligt, hvis du gerne vil forsøge at gøre det mere kreativt. Her kan du få noget inspiration til, hvad du kan give både ham og hende.

Giv ham/hende en fed oplevelse

Der er ingen mennesker, der ikke elsker en god oplevelse en gang imellem. Derfor er det også et helt perfekt gavevalg, når du er tom for idéer. Der findes nemlig mange forskellige oplevelser, så det er bare at finde på noget, der vil falde lige i vedkommendes smag. Du ved helt sikkert, hvad han/hun vil synes er fedt. Det kan være alt lige fra en tur til vinsmagning til en tur i luftballon. Hvis du vedlægger et fint, personligt kort, sætter du også lige prikken over i’et.

Lav en personlig gavekurv

Når du er tom for idéer, kan du vælge at købe en gavekurv med nogle lækre ting i. Til gengæld er en gavekurv sjældent ret personlig og kreativ. I stedet kan du vælge at lave din helt egen gavekurv, for så bliver den først kreativ og personlig. Du kan lave en kurv, der er fyldt med hans/hendes yndlingsprodukter- og ting. Det kan være chokolade, krydderier, olier, cremer, vin m.m. En kurv der er fyldt med hans/hendes favoritter, vil med garanti falde i god jord.

Pak gaven fint ind

Når du giver en gave, virker den altid lidt mere gennemtænkt og personlig, når du selv har pakket den fint ind. Det kan være, at vedkommende har en yndlingsfarve, som du kan vælge gavepapiret i el.lign. Når du har tænkt over de små detaljer, virker det langt mere gennemført.