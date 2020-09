Byg ikke på Vandgrunden

DEBAT. Kenneth Kristensen Berth (DF) Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune

I et flyveblad, som er blevet runddelt i Vallensbæk Nord, kunne man få det indtryk, at det er hele kommunalbestyrelsen, der går ind for at bygge på Vandgrunden. Lad mig slå fast, at det ikke er tilfældet. Dansk Folkeparti har hele tiden været modstandere af at bygge på Vandgrunden. Det er vi fortsat – og det vil vi blive ved med at være.

Vandgrunden er et lille åndehul i nord, som både borgere, daginstitutioner og Pilehaveskolen flittigt bruger. Det er synd og skam at ødelægge denne lille grønne plet. Området vil få en helt anden karakter, hvis man bygger der. Løkkekrogen egner sig heller ikke til at være tilførselsvej til et stort byggeri.

Det har været en fornøjelse at se hvordan borgere og grundejerforeninger har engageret sig i kampen for at få lov til at beholde Vandgrunden som en uberørt plet, hvor naturen og dyrelivet kan udfolde sig frit.

Jeg håber til det sidste, at den store modstand blandt borgerne vil gøre indtryk på Konservative og Socialdemokratiet, der insisterer på at bygge boliger i området. Hvis der skal opføres seniorboliger i nord, så kan det gøres på det grønne areal mellem Løkkekrogen og Albertslund Centrums parkeringsplads med tilkørsel herfra.