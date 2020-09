Brug for nemme drinks?

SPONSORERET INDHOLD: Det har været en lang og hård uge. Du er netop kommet hjem, og har slået benene op på sofaen. Det føles dejligt, og du kan mærke hvordan kroppen langsomt giver slip på hverdags stressen.

Pludselig får du en trang. En trang til noget læskende lækkert, der kan give dig et lille kick. Du har behov for en drink. Eller ved nærmere eftertanke flere drinks. Nemme Drinks.

Ja det skal være nemme drinks, for du kan simpelthen ikke overskue, at gå i gang med at mixe dem, og du indser, at du alligevel også mangler tonic vand. Din hjerne kører på højtryk, hvordan kan du lave nemme drinks? Og så slår det dig. Du har DANSK stående i dit køleskab. Værtindegaven du fik sidste weekend. Du flår køleskabet op og ser løsningen på nemme drinks. Lige foran dig på midterste hylde, ser du 3 flotte og helt afkølede dåser. DANSK står der på dem. Du tager dem alle tre ud for at vurdere, hvilken af de tre nemme drinks du vil smage på først.

Spændende smagsnuancer

Først kigger du på den grønne dåse. Pære & Orangeblomst står der. Du åbner op for dåsen, hælder den brusende drik op i et glas med isterninger, og tager en stor tår. En bølge af frugtig og forfriskende danskvand rammer dine smagsløg med 100 kilometer i timen. Det kræver endnu en tår. Og pludselig blev det til mange tåre og dåsen er tom. Du knapper ivrigt den næste dåse op, med stor forventning om, at denne nemme drink vil være lige så lækker som den første. Den orange, der hedder Hyben & Timian, bliver hældt op og smagt på. Denne gang er det en tør med frisk danskvand, der rammer dine smagsløg. Du kan smage et hint af timian. Den smager godt, og indtil videre er du mere end godt tilfreds med disse nemme drinks.

Læskende nemme drinks

Der går et par timer, det er fredag aften og du tænker, at du godt kan klemme den sidste dåse ned. Spændingen omkring hvilke smagsnuancer du vil opleve med den sidste dåse, kan du simpelthen ikke vente med at finde ud af. Du går ud i køkkenet og knapper den sidste DANSK dåse op. Det er den lyserøde, Ribs & Ingefær. Ivrigt hælder du den op i et glas med isterninger. Da den læskende drik denne gang rammer dine smagsløg, er det en syrlig med mild ribs smag, der fylder din mund op. Du smager efter og kan fornemme et lille spark af ingefær. Det er lækkert, og den ryger lige så hurtigt ned som de to første. Du vender tilbage til sofaen, smækker benene op. Du har et lille smil på læben og sender en venlig tanke til den søde veninde, der forærede dig værtindegaven. Aldrig har det været så let at skaffe nemme drinks.