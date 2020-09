Brøndby bankede AGF

Nanna Christiansen lavede tre kasser og lagde op til den sidste, da Brøndbys bedste fodboldkvinder slog AGF i Aarhus. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Brøndby kravlede i weekenden op på førstepladsen i Gjensidige Kvindeliga, da holdet vandt en solid sejr over AGF. Nanna Christiansen stod for tre ud af fire Brøndby-scoringer og er dermed den mest scorende spiller for klubben

Af Robert Hendel

Brøndbys bedste fodboldkvinder har fået en fremragende sæsonstart, der har budt på 13 point ud af 15 mulige i sæsonens første fem spillerunder.

I weekenden var de blå-gule på besøg i Aarhus, hvor bundholdet AGF var vært. Hjemmeholdet kunne dog ikke stille meget op i en kamp, som Brøndby dominerede fra start til slut.

Der skulle dog gå næsten 40 minutter, før gæsterne kom på tavlen. Brøndbys Frederikke Lindhardt slog fra venstre side bolden ind i feltet. Ved bagerste stolpe dukkede Nanna Christiansen op, og så var gæsterne fra Brøndby foran.

Kort før pausen kunne Brøndby være kommet yderligere i front, men Agnete Nielsen måtte se sit forsøg kravle over overliggeren.

Flest mål for Brøndby

I anden halvleg var Frederikke Lindhardt efter syv minutter atter i oplæggerens rolle, da hun modtog bolden i venstre side af banen fra anfører Theresa Eslund. Efter et kort træk frem i banen slog hun bolden ind i feltet, hvor Nanna Christiansen endnu engang kunne sende bolden ind bag Katrine Svane i hjemmeholdets mål.

AGF fik reduceret ni minutter senere, da Caroline Ahrendtsen Jensen blev sendt af sted ned mod Brøndby-målet. Hendes afslutning blev dog afværget af Katrine Abel i Brøndby-målet, men desværre for gæsterne sendte Maria Herdel Pedersen returbolden i nettet for hjemmeholdet.

Tættere kom AGF dog ikke. Fem minutter senere var Nanna Christiansen igen på pletten og scorede sit tredje mål i kampen, da hun ekspederede et fladt indlæg fra Theresa Eslund i kassen.

To minutter før tid var hattrick-heltinden Nanna Christiansen i oplæggerens rolle, da Agnete Nielsen blev spillet fri i hjemmeholdets straffesparksfelt. Med et fikst træk fik hun vristet sig fri af sin oppasser, og med indersiden lagde hun køligt bolden ind til 1-4 bag en chanceløs Katrine Svane i AGF’s mål.

Da FC Thy – ThistedQ satte point til mod oprykkerne fra AaB, betyder Brøndby-sejren, at Per Nielsens tropper nu indtager førstepladsen i Gjensidige Kvindeliga. Samtidig kravler Nanna Christiansen med sine tre mål i weekenen til tops på listen over målscorere i ligaen. Udover at være ligatopscorer lige nu, er hun også den mest scorende spiller nogensinde for Brøndbys fodboldkvinder. Dermed sætter hun rekord, hver gang hun er på banen iført den gule trøje. Hun er nemlig også den spiller, der har spillet flest kampe på klubbens førstehold.

I næste uge skal Brøndby forsvare førstepladsen i ligaen, når oprykkerne fra AaB kommer på besøg lørdag den 5. september.