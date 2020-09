Bredt budgetforlig i Brøndby: Sådan vil kommunen bruge pengene i de næste fire år

Alle seks partier i Kommunalbestyrelsen har underskrevet årets budgetforlig i Brøndby. Fra venstre er det Tom Bech Frederiksen (DF), borgmester Kent Magelund (S), Jan Lundquist (V), Said Mo El Idrissi (RV), Vagn Kjær-Hansen (SF) og Steen Andersen (EL) Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Igen i år er alle partierne i kommunalbestyrelsen blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i Brøndby i de næste fire år. Der skal blandt andet sættes ind for at nedbringe elevfraværet i kommunens skoler, ligesom der bliver investeret i det lokale idrætsliv i Brøndby Strand

Af Robert Hendel

Torsdag morgen i sidste uge skrev samtlige partier i Kommunalbestyrelsen under på en budgetaftale, der lægger op til massive investeringer i Brøndby i de kommende fire år.

Den nye aftale skal fortsat sikre, at der er plads til at investere i både velfærd og byudvikling. Samtidig vil de nye investeringer understøtte kommunens nye strategi, Brøndby 2030, som blandt andet har fokus på klima, uddannelse, beskæftigelse og bevægelse.

– Vi fortsætter vores fokus på gode forhold for vores mindste med gode minimumsnormeringer, og vi har afsat penge til at styrke kvaliteten yderligere i vores gode ældrepleje, siger borgmester Kent Magelund (S) om budgettet for de kommende fire år, som blandt andet indeholder anlægsinvesteringer for knap 182 millioner kroner i 2021.

De mange penge skal være med til at holde byggeriet og økonomien i gang under den aktuelle corona-situation, der har betydet en økonomisk krise.

Coronakrisen har sat sit aftryk i budgettet. Som noget nyt er der sat 350.000 kroner af årligt over de næste fire år til en hygiejnesygeplejerske, og på ældreområdet investerer kommunen årligt 322.000 kroner til at styrke kvalitetsarbejdet i hjemmeplejen og afsat flere ressourcer til diætvejledning.

Dagtilbud i Kirkebjerg

Med etableringen af den nye bydel i Kirkebjerg forventer kommunen, at der bliver flere børnefamilier i Brøndby. Der er derfor afsat. 30 millioner kroner i 2021 til en udbygning af Brøndbyvester Skole og 24 millioner til et nyt dagtilbud i Brøndbyvester.

Mens pasningsbehovet stiger i Brøndbyvester, forventer kommunen, at det falder i Brøndby Strand. Derfor lægger budgetaftalen op til en nedlæggelse af et mindre dagtilbud i Brøndby Strand. Det giver en årlig besparelse på 1,3 millioner kroner, men kommunen forventer ikke, at det forringer serviceniveauet. Skulle pasningsbehovet stige igen, vil kommune åbne for ledig lokalekapacitet i henholdsvis Børnehuset Påfuglen og Børnehuset Silergård.

I Brøndbyøster får autismetilbuddet Lunten bedre forhold. Til det er der afsat 10 millioner kroner.

– Det kan være med til at sikre den stabilitet og udvikling, børnene har brug for, siger Jan Lundquist (V).

Større skoleindsats

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet gradvist at hæve den normerede klassekvotient fra 20 til 21 over fire år. I den nye aftale vil kommunen hæve klassekvotienten med én elev, og det vil give kommunen en besparelse på halvanden million i 2021, mens besparelsen bliver fordoblet i 2022. I 2023 og frem vil besparelsen udgøre to og en halv million om året.

Derudover er partierne enige om, at fraværet skal ned i Brøndby Kommunes skoler. Der er derfor afsat 2,5 millioner hvert år frem mod 2024 til en tværfaglig taskforce, som skal sikre en stabil skolegang for elever med meget fravær. På den måde håber kommunen, at flere unge på længere sigt får taget en uddannelse.

Også det nye ældrecenter i Vesterled er med på listen over investeringer i de kommende fire år. I 2021 forventer Brøndby Kommune at bruge syv millioner til etableringen af ældrecenteret.

Idræt og klima

I Brøndby Strand får den lokale gymnastikforening en tiltrængt opgradering af faciliteterne. Her har Kommunalbestyrelsen afsat 20 millioner kroner til en ny springhal, der bliver en tilbygning til Søholthallen. Ifølge kommunen vil det være med til at styrke idrætstilbuddene for børn og unge i Brøndby Strand.

– Det er vigtigt, at der er gode idrætstilbud til børnene og de unge i Brøndby Strand, siger Said Mo El Idrissi (RV).

Brøndbyernes IF fik sidste år udbygningen af et nyt klubhus på budgettet. Til det har kommunen i 2021 afsat lidt over 30 millioner til opførelsen.

Med strategien Brøndby 2030 har klima fået en tydelig, og i årets budgetforlig er der blandt andet afsat 800.000 kroner i 2021 og i 2022 til en klimaplan, så kommunen kan se på, hvordan der kan skabes reduktioner i udledningen af CO2 og sikre en grøn omstilling.

– Vi er rigtig glade for, at kommunen sætter gang i klimaindsatsen med en ekstrabevilling, for vi skal også tage ansvar og arbejde for en bæredygtig verden. Det ved vi, at mange borgere i Brøndby ønsker, siger Vagn Kjær-Hansen (SF).

Udover de mange investeringer i klima er partierne på rådhuset også blevet enige om at udbygge samarbejdet med ervhervslivet med en egentlig erhvervspolitik, ligesom der bliver investeret i udviklingen af den kommende helhedsplan for Brøndby Strand.

Ifølge Enhedslisten var der med årets budget en række alvorlige besparelser på både børneområde og socialområdet.

– I processen frem mod det forlig, som foreligger nu, har der været en forholdsvis bred enighed om at sikre de områder, som i forvejen er skåret helt til benet, og så reducere der, hvor der er lidt overkapacitet, siger Steen Andersen (EL).

Også i Dansk Folkeparti er der tilfredshed at spore med budgetaftalen.

– Der er blevet lyttet til vores forslag om at fjerne besparelser på ældreområdet, samt at gennemgå SSP-samarbejdet med henblik på nødvendige justeringer, siger Allan Runager (DF).