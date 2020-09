Brandvarm Brøndby-bomber: Har scoret over 200 kasser i den gule trøje

Nanna Christiansen bankede to kasser ind i opgøret mod FC Thy - ThistedQ. Det betyder, at hun nu har scoret over 200 mål for Brøndbys fodboldkvinder. Foto: Robert Hendel

SPORT. Med to mål i topopgøret mod FC Thy - ThistedQ har Nanna Christiansen nu lavet mere end 200 mål for Brøndbys bedste kvindehold

Af Robert Hendel

Nanna Christiansen banker kasser ind på stribe for Brøndbys fodboldkvinder.

Med otte mål i otte kampe har hun sat sig på førstepladsen på ligaens topscorerliste.

– Det er vigtigt for mig, for jeg vil gerne ligge øverst på den liste. Så det er jeg glad for, siger Nanna Christitansen.

Hun mener dog, at de mange mål er resultatet af en stor holdpræstation.

– Så længe vi spiller godt sammen som hold og gør hinanden gode, er det også nemmere for mig at ligge nummer et, lyder det ydmygt fra Brøndbys topscorer.

I sejren på 4-0 over FC Thy – ThistedQ lørdag eftermiddag rundede rundede hun sin scoring nummer 200 i den gule Brøndby-trøje. Så mange mål har ingen anden spiller scoret for Brøndbys bedste kvindehold.

– Det er er jeg godt tilfreds med. Det er fedt, siger Nanna Christiansen, der også sætter rekord for flest spillede kampe på klubbens førstehold, hver gang hun løber på banen.

I denne sæson har Nanna Christiansen fået en ny makker i front i Agnete Nielsen, som i sommer blev hentet i Fortuna Hjørring. Det er et samarbejde, som Nanna Christiansen er rigtig glad for.

– Hun løber noget mere i dybden og kan nogle andre ting, end vi har været vant til i Brøndby. På den måde skaber hun plads til os andre, siger Brøndby-topscoreren.

Sammen med resten af holdet kan hun glæde sig over at ligge nummer et i Gjensidige Kvindeliga med et komfortabelt hul ned til de nærmeste forfølgere med seks kampe tilbage af grundspillet.