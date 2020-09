Borgmesterens cykelrundvisning ramt af protest

Henrik Rasmussen viste nye og nogle ældre Vallensbæk-borgere rundt i kommunen på cykel.

VALLENSBÆK Henrik Rasmussen hoppede i lørdags på cyklen og gav Vallensbæks nye borgere en cykelrundvisning i kommunen. Det benyttede nogle borgere til at protestere over byggeriet på vandgrunden

Af Jesper Ernst Henriksen

Det plejer at være en stille og rolig tur, når Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, byder nye borgere velkommen med en cykeltur rundt i kommunen. Sådan startede det også i lørdags, hvor mere end 20 nye borgere og andre interesserede cyklede med.

– Jeg synes, det er rigtig vigtigt at byde de nye borgere velkommen på en ordentlig måde og oplyse dem om, hvad det er for en udvikling, kommunen har været igennem. Der er sket rigtig meget gennem kommunens historie, fra at Vallensbæk bare var en landsby, til vi faktisk er en kommune i rivende udvikling, siger Vallensbæk-borgmesteren.

I år var der dog også kortvarigt lidt fokus på den mulige kommende udvikling i Vallensbæk. Et flertal i kommunalbestyrelsen har nemlig taget de første skridt mod at få bygget boliger på en del af Vandgrunden i det nordlige Vallensbæk. Det er en større gruppe borgere modstandere af. De havde derfor arrangeret en protest ved Vandgrunden, hvor de med minestrimmel havde afspærret grunden. Derudover havde de skrevet på cykelstien, at de vil huske sagen, når der næste år er kommunalvalg.