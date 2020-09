Borgmester: Vi står alle på mål for beslutningerne Foto: Robert Hendel

Borgmester Kent Magelund (S) underskriver årets budgetforlig. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Borgmester Kent Magelund (S) er glad for, at det atter er lykkedes alle seks partier at skrive under på årets budgetforlig. Det betyder blandt andet, at alle i kommunalbestyrelsen står på mål for beslutningerne

Af Robert Hendel