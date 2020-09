Borgmester om udvikling i smittetal: Folk tager det alvorligt nu

Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. I den seneste uge er antallet af nye smittede faldet i Glostrup og Vallensbæk, mens Brøndby oplever en lille stigning

Af Robert Hendel

Corona-smittetallene er stadigvæk høje i både Brøndby, Glostrup og Vallensbæk.

Antallet af nye smittede er dog faldet i både Glostrup fra 28 til 27 og Vallensbæk fra 33 til 29 i den seneste uge i forhold til ugen forinden. I Brøndby er antallet af nye smittede gået fra 63 til 64 på en uge.

Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby, håber dog på, at den lille stigning er et tegn på, at udviklingen nu er ved at vende igen.

– Der er ingen tvivl om, at nu ved folk, at det er alvor. Og noget kan tyde på, at vores kampagner er begyndt at virke, siger Kent Magelund, der tror, at smittetallene vil falde i de kommende uger.

Borgmesteren tror dog ikke på, at corona er et overstået kapitel, før der er en vaccine. Derfor er kommende arrangementer i kommunen planlagt med forbehold for en aflysning.

– Jeg er realistisk. Det er næppe slut med corona, og vi ved ikke, om vi får en ny bølge igen om nogle måneder, siger Kent Magelund.

Han har i de seneste uger været forbi både den tyrkiske og den pakistanske moske i Brøndby Strand. Her kunne han konstatere, at der bliver gjort en stor indsats i forbindelse med smitteopsporing.

– De registrerer folk, holder afstand og bruger mundbind. Det viser, at de tager det alvorligt, siger Kent Magelund og tilføjer, at det mest er nogle enkelte fester, der har skaffet miljøerne den negative omtale, hvor blandt andre folk med pakistansk baggrund har fyldt i statistikken over nye smittede med coronavirus.

Derfor har kommunen været i dialog med blandt andre repræsentanter fra det pakistanske miljø i Brøndby for at se på, hvor de sammen kan knække kurven og bremse smittekæderne.

– Vi overholder alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og lidt til. Blandt andet beder vi børn under 12 år og folk over 70 om at blive hjemme. Det samme gælder alle, der har de mindste symptomer, siger Syed Aejaz Haider Bukhari, der udover at sidde i kommunalbestyrelsen også repræsenterer det pakistanske miljø i byen.

Samtidig har moskeerne indført en række yderligere restriktioner.

– Vi har krav om, at de bærer mundbind i moskeerne, og vi noterer deres navne og kontaktoplysninger ved ankomst, så vi let kan smitteopspore, hvis uheldet skulle være ude, siger Syed Aejaz Haider Bukhari.

Udover de mange nye krav til at komme i moskeen gør miljøet omkring de to moskeer meget for at oplyse om muligheden for at isolere sig uden for hjemmet.

– Folk bor ofte mange under samme tag. Der kan kommunens isolationsboliger være en stor hjælp, lyder det fra Syed Aejaz Haider Bukhari.