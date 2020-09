Borgmester bød velkommen til 23 nye statsborgere

Borgmester Kent Magelund sammen med Anna, Gül og Tiago, som er tre af de 23 nye danske statsborgere, der netop har deltaget i en Grundlovsceremoni på Brøndby Rådhus. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY I sidste uge kunne borgmester Kent Magelund (S) byde velkommen til 23 Brøndby-borgere, som fik tildelt deres danske statsborgerskab ved den allerførste grundlovsceremoni i kommunen

Af Robert Hendel

For 23 Brøndby-borgere blev torsdag den 27. august 2020 kulminationen på et langt forløb, der nu betyder, at de er danske statsborgere.

Her havde Brøndby Kommune indbudt til Grundlovsceremoni, og i den anledning var Dannebrog sendt til tops foran rådhuset for at markere den festlige dag.

– I dag er en ganske særlig dag. I dag fejrer vi nemlig, at I ikke længere alene er Brøndby-borgere – men nu også danske statsborgere, lød det fra borgmester Kent Magelund (S), da han bød gæsterne velkommen i Kommunalbestyrelsessalen.

På grund af corona-situationen blev det en anderledes grundlovsceremoni, end der oprindeligt var lagt op til.

– Men den skal altså ikke have lov til at spænde ben for markeringen af jeres nye danske statsborgerskab, lød det i Kent Magelunds tale til de nye danske statsborgere. Grundlovsceremonien blev afholdt ad to omgange for at efterleve myndighedernes anvisninger for at minimere risikoen for coronasmitte og samtidig opfylde ønsket fra ansøgerne om at blive danske statsborgere.

Nul håndtryk

Oprindeligt skulle der være udvekslet håndtryk mellem Kent Magelund og de 23 nye danske statsborgere, men netop på grund af corona-situationen er det lovbestemte håndtryk midlertidigt sat på pause.

Der blev derfor hilst på et utal af andre måder, inden de nye danske statsborgere skrev under på en grundlovserklæring om, at de vil respektere de danske værdier, overholde grundloven og leve efter de danske retsprincipper.

– Jeg synes, det er helt centralt, at vi alle sammen frit kan sige vores mening. Den demokratiske samtale finder jo hele tiden sted. Den lever af, at vi lytter til hinanden og indgår kompromiser, sagde Kent Magelund om Grundloven, der er fundamentet for det danske demokrati.

Folketinget vedtager to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Det betyder, at der fremover vil blive afholdt to grundlovsceremonier om året.

I sidste uge blev det så dagen, hvor kommunen kunne afholde sin første grundlovsceremoni siden lovforslaget om indfødsret og kravet om grundlovsceremonier blev vedtaget.