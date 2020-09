Børn sov med arktiske ulve

Det var kun en glasrude mellem de sovende børn og ulvene. Foto: Ejby-Glostrup 4H

GLOSTRUP Sidste weekend fik en gruppe børn fra Ejby-Glostrup 4H en noget speciel oplevelse. De sov nemlig lige ved siden af en ulveflok

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var en flok forventningsfulde børn, der sidste weekend ankom til Knuthenborg Safaripark. Ligesom alle andre gæster fik de en rundtur blandt parkens mange vilde dyr, men da dagen var ved at være slut og parken lukkede, fik gruppen fra Ejby-Glostrup 4H lov at blive.

I stedet for at køre hjem, tjekkede de ind i ulvehytten. Ulvehytten er stor og med en lang bred rude med front mod ulvenes bur og ikke mindst fodringsplads. Da børnene tjekkede ind, var der nærmest lige stor interesse på begge sider af ruden. Ulvene gik rundt på den ene side og kiggede på børnene, mens børnene stod klinet til ruden for at kigge på ulvene.

Og sådan fik børnene lov at sove, men ikke for længe. Allerede klokken 06.30 var de første børn allerede listet ud af soveposerne, da resten blev vækket af en kæmpe slåskamp mellem otte hanner lige foran hytten.

Ulvefortællinger

Klokken ni kom formidleren Theis forbi, for at gøre flokken klogere på de arktiske ulve – om alfahannen, der bestemmer det hele. Omegaen, som er lavest i hierarkiet og noget om isterninger lavet af blod, som ulvene mæsker sig i på varme sommerdage. Og slutteligt masser af interessant fakta om bl.a. den arktiske ulvs særlige kendetegn: De lange ben og store poter – sirlig udformet til at bevæge sig i den høje sne i polarlandskaberne, hvor den stammer fra.

Dagen sluttede med en fodring af ulveflokken, der fik serveret fire geder lige foran ruden.

– Lidt grænseoverskridende at overvære for en dyreelskende flok af 4H børn og unge, som alle er enige om, at det trods alt var godt, der ikke var hest på menuen i dag. Det havde vi nok ikke klaret, siger Helle Sandby fra Ejby-Glostrup 4H.