Børn lærte at tyre

Børnene skulle blandt andet kaste ærteposer ud i hulahopringe. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag formiddag var børnene fra de nærliggende børnehaver på besøg på Vestervangskolen til en idrætsdag - så de lærte skolen og dens nye profil at kende

Af Jesper Ernst Henriksen

Nu skal I have de her to bolde ned i den anden ende, siger Simon Trier Aagaard til de ti børn, der sidder i musisk sal på Vestervangskolen.

Midt i salen ligger to fodbolde, og det er dem, som børnene skal have ned i den anden ende. Det skal de gøre, ved at kaste tennisbolde mod fodboldene.

– Man kan kaste, og så kan man kaste hårdt, og så kan man tyre, siger Simon til børnene.

Han taler meget om at tyre. For eksempel, når han skal forklare, hvorfor børnene ikke må gå ud på den anden side af en streg på gulvet.

– Det er meget vigtigt, I ikke går ud på den anden side. Ved I hvorfor?, spørger Simon.

– Det er på grund af corona, tænker et af børnene.

– Det var også et godt bud, men lige i dag er det, fordi det gør meget ondt, hvis man bliver ramt af en bold, som er blevet tyret, siger Simon.

Da børnene havde haft et par minutter til at kaste med bolde, målte Simon, hvor langt fodboldene var trillet. Det var ny rekord, sagde han til børnene.

Skal kende profilen

Hele dagen handlede om, at børnene skulle lære Vestervangskolens nye profil med fokus på idræt og sundhed at kende.

– Vi er blevet en profilskole – det vil vi gerne ud at vise. I dag viser vi det til institutionerne i området. Vi vil gerne vise, hvad vi bygger op og hvad vi kan med profilen. Så får børnene også et besøg på skolen, så de kender stedet og de ting, de kommer til at møde, når de skal gå i skole her på Vestervang, siger Julie Mortensen, der er børnehaveklasseleder på skolen.

En af de voksne, der tager imod de såkaldte førskolebørn fra april er netop Simon Trier Aagaard.

Ud over de aktiviteter, han lavede i musisk sal, var der også aktiviteter som yoga, en klatrebane og en leg, hvor børnene skulle fange et tørklæde, der faldt mod jorden.

– Vi er i gang med at blive skolet i sansemotorik, så personalet bliver bedre til at stimulere børnene. På de forskellige værksteder, skulle de gerne blive udfordret på forskellig vis. Det er en del af den palette, som vi også skal præsentere dem for i skolen. Der var forskellige tempi og udfordringer i en kategori, så alle har fået en oplevelse af at kunne være med og præstere noget, siger Julie Mortensen.