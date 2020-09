Blomsterkasser skabte fordybelse

Et barn ville gerne lave inskethotel i vindmøllen i daginstutionen Syvhøjvænges blomsterkasse

VALLENSBÆK. I børnekulturugen i uge 37 foregik der en masse spændende aktiviteter i Vallensbæks dagtilbud og skoler. En af dem var blomsterkasse-projek-tet, hvor børn op til seks år blev inviteret til at lave kreative fortolkninger af blomster

Af Jesper Ernst Henriksen

Et fællesskab skaber liv og gror nedefra. For at symbolisere dette, blev de 0-6-årige i Vallensbæks dagtilbud inviteret til at lave kreative fortolkninger af blomster med blomsterkasser og træpinde, der lignede blomsterstilke.

Ideen er udsprunget af Corona-krisen og behovet for at se fællesskaber på nye måder. Hver gruppe fik en specialfremstillet ”blomsterkasse” i træ med tilhørende 35 træpinde, der kunne bruges som blomsterstilke. Og så gik børnene ellers i gang med at lave de skønneste blomster. Blomsterkassernes ydre blev også dekoreret.

I daginstitutionen Syvhøjvænge deltog børnene fra Troldestuen og Bøllestuen i arbejdet med blomsterkasserne – 40 børn i alt. Børnene er fra 2 til 6 år, fortæller Gitte Nørregaard Nielsen, der er pædagog og sprogvejleder i Syvhøjvænge.

– Projektet med blomsterkasserne har givet børnene en masse sanseoplevelser og åbnet op for deres nysgerrighed og fordybelse. For eksempel ville et barn gerne lave et insekthotel i møllen, så det skabte stor fordybelse hos mange andre børn, fordi hvad er et insekthotel? Også hvorfor er insekter vigtige?, siger Gitte Nørregaard Nielsen og tilføjer, at der er meget sprog i sådan et projekt.

– Børnene lærer nye ord og forbedrer deres sprogforståelse. Og på denne måde er ordene noget, der kan ses, mærkes og føles på. For eksempel er et hegn lavet af pinde. Så kan man tale om, hvad et hegn er, forklarer Gitte Nørregård Nielsen.

Store og små børn arbejdede sammen om at udsmykke blomsterkasserne.

– Nogle malede små sten, andre fik hjælp af de større børn til at lave blomster. Der er meget samarbejde i det. Det er godt for relationerne i børnegruppen, siger hun.

Den store fælles udstilling med produkterne fra børnekulturugen blev ikke til noget på grund corona-situationen, men børn og forældre i Syvhøjvænge kan så i det mindste nyde synet af deres egen blomsterkasse, der står fremme i institutionen.

– Alt i alt har projektet været meget lærerigt for vores børn, siger Gitte Nørregaard Nielsen.