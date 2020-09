Alt du skal vide om økologisk og bæredygtigt tøj

SPONSORERET INDHOLD: Økologisk tøj og bæredygtigt tøj vinder mere og mere indpas på den globale modescene. Alt, hvad der er bæredygtigt og økologisk, er med til at gøre en markant forskel for vores jordklode.

Derudover er tøjet som oftest produceret i lækre materialer, der øger dit velvære og er behagelig for huden. Hvis du længe har overvejet at kaste dig ud i at shoppe bæredygtigt tøj, så er det nu, du bør gribe chancen. Men inden da kan det være relevant at vide mere om, hvad tøjet indeholder.

Sådan finder du det bedste bæredygtige tøj

Det er blevet mere og mere populært at producere bæredygtigt tøj og dermed økologisk tøj i den globale modeindustri. Det gør blandt andet mulighederne for at finde lækkert tøj lidt nemmere. Vigtigst af alt, så kan du med god samvittighed lede nettet tyndt efter tøj, der er miljømæssigt forsvarligt at kaste dine penge efter.

Er du gravid, eller har du børn, er du formentlig meget interesseret i at skabe de bedste forudsætninger for dig selv og dine børn. Allerede i det øjeblik, du lige før overvejede at købe bæredygtigt tøj, har du gjort en forskel. Inden du springer ud i at købe mere økologisk tøj, er det vigtigt at vide, hvornår tøj er bæredygtigt. Det er det i det øjeblik, tøjet har en miljømærkning og er fremstillet af naturlige materialer. Materialer, der er genanvendelige og økologiske.

Du kan blandt andet finde økologisk tøj til kvinder og børn hos enkelte forhandlere. Som sagt kan der være flere årsager til, at du som mor går særligt op i at give dine børn økologisk og bæredygtigt tøj på. Måske mest fordi du generelt er påpasselig med alt, hvad der kommer i nærheden af dine børns hud og til en vis grad også din egen.

Tøjindustrien er en af de mest forurenende industrier

Det er skræmmende, men sandt. Faktisk er tøjindustrien ganske rigtigt en af de industrier, der sviner mest. Og derfor er der med tiden kommet mere bæredygtigt tøj til. Det skyldes produktionen af de materialer, der hyppigst bliver anvendt i tøjindustrien. Ifølge en artikel fra samvirke.dk bliver de syntetiske tekstiler fremstillet af råolie, fortæller grundlægger af Closed Loop, Suzi Christoffersen. Det er blandt andet polyester og nylon, som vi finder i meget af det tøj, vi har liggende i garderoben.

Olien er som bekendt et dårligt udgangspunkt – på et tidspunkt har vi ikke længere mere at gøre godt med. Derfor forklarer artiklen også, at materialerne først er bæredygtige i det øjeblik, selve produktionen er bæredygtig og miljømæssig ansvarlig. Ifølge artiklen er der ikke nogen fælles ordning, hvor du nemt kan udpege bæredygtigt tøj. For at komme tættere på de rigtige fund kan du jagte forskellige mærkninger. De forskellige mærkninger er også bedre kendt som de økologiske mærkninger, der skal være GOTS-certificerede.

Bæredygtigt tøj får først en mærkning, når det faktisk lever op til en række strenge krav. Blandt mærkerne finder du blandt andet svanemærket, Oeko-Tex og EU-Blomsten. Går du udelukkende efter de mærker, når du skal shoppe om lidt, er du nået i mål.