Aktion provokerer: Danskere skal være i overtal i Danmark

Generation Identitær var forrige søndag på besøg i Brøndby Strand Parkerne. Aktionen er blevet politianmeldt af en borger. Foto: Generation Identitær / identitaer.dk

BRØNDBY. Ungdomsbevægelsen Generation Identitær var forrige weekend på besøg i Brøndby Strand. Ifølge en talsmand for bevægelsen er det for at sætte fokus på et aktuelt problem. Aktionen har mødt en del kritik fra borgere i området og er blevet politianmeldt

Af Robert Hendel

Remigration nu, stod der på det 34 meter lange baner, som hang ned ad facaden på et af de ikoniske højhuse i Brøndby Strand Parkerne.

For foden af højhuset stod omkring 20 aktivister fra den danske afdeling af ungdomsbevægelsen Generation Identitær. De var søndag den 6. september taget til Brøndby Strand for at sætte fokus på det, de ser som en af Danmarks største udfordringer.

– Vi ville belyse det faktum, at der i Danmark er områder, hvor den oprindelige danske befolkning er i mindretal. Det er tilfældet i Brøndby Strand, og det er en del af en udvikling, vi har set i lang tid, og som ikke kun finder sted i Danmark, forklarer Frederik Rye Skov, som er talsmand for den danske afdeling af Generation Identitær.

Ifølge Frederik Rye Skov giver det store udfordringer, når andelen af ikke-vestlige indvandrere overstiger andelen af beboere med dansk baggrund.

– Det fører en masse store problemer med sig i form af parallelsamfund, mere kriminalitet og utryghed. Vi kunne godt tænke os, at i vores hjemland skal vi selv udgøre flertallet, siger Frederik Rye Skov og tilføjer, at det ikke nødvendigvis spiller nogen rolle, hvorvidt beboerne er i beskæftigelse eller ej.

For Generation Identitær er det forvandlingen af området og befolkningssammensætningen på tværs af kulturer, som er væsentlig.

Flydende grænse

Hvornår man er dansk, har Frederik Rye Skov ikke et konkret svar på. Han mener ikke, at der er en klokkeklar formel for det.

– Du kan ikke sætte et årstal på, hvornår dansk kultur begynder, og hvornår den stopper, for den sags skyld, siger talsmanden for den danske afdeling af Generation Identitær.

Han mener, at dele af kulturen er dynamisk, mens andre dele er faste og definerende for det danske samfund.

– Der er ikke nogen specifik grænse for, hvornår du er dansk, og hvornår du ikke er. Vi ved dog, at de folk, der er kommet til som følge af masseindvandring, de er ikke danske, vurderer Frederik Rye Skov.

Generation Identitær tror på, at man bliver født ind i et folk, men det betyder ikke, at det er bedre at være dansker. Det kan dog godt lade sig gøre at blive en del af det danske samfund, selvom man ikke er dansk.

– Det handler om proportioner, og der skal være et overtal af danskere, forklarer Frederik Rye Skov.

Samtidig gør han det klart, at Generation Identitær ikke mener, at det er muligt at opnå danskhed ved at opfylde en række krav.

– At være dansk er ikke ligesom at tage et kørekort, siger Frederik Rye Skov.

Massiv kritik af aktion

Aktionen i Brøndby Strand har affødt adskillige reaktioner. Især i Facebook-gruppen ’Vores Brøndby Strand’ bliver forrige søndags happening kritiseret.

Blandt andet skriver Michael Hald Jacobsen, der er sognetpræst i Brøndby Strand Kirke, at han tager kraftigt afstand fra såvel aktionen som organisationen, der står bag. Som borger i Brøndby Strand ønsker han ikke at blive associeret med Generation Identitær.

Andre steder på det sociale medie bliver der også taget afstand fra aktionen, og enkelte brugere kalder aktivisterne for nazister i en pæn indpakning.

Frederik Rye Skov afviser, at Generation Identitær er et fascistisk foretagende.

– Det er langt ude. Vi tager kraftigt afstand fra totalitære regimer og ideologier, siger han.

Ifølge talsmanden for Generation Identitær i Danmark mener bevægelsen, at alle folkeslag har en iboende værdi i sig selv, men han mener samtidig, at det er nødvendigt at anerkende forskellighederne. At aktionen får stærke reaktioner med på vejen, overrasker ikke Frederik Rye Skov.

– Den aktion, vi lavede i Brøndby Strand, har en mere provokerende karakter. Det, vi forsøger med disse kreative og opsigtsvækkende aktioner, er at sætte fokus på nogle af de største eksistentielle kriser, som vi mener, at Europa står over for, siger han og understreger, at aktionen ikke er en direkte henvendelse til de borgere med indvandrerbaggrund, der bor i Brøndby Strand.

Han ønsker heller ikke at tvangsflytte folk i områder, hvor andelen af etniske danskere udgør et mindretal.

Ifølge talsmanden for den danske afdeling af Generation Identitær handler det i stedet om de overordnede linjer for, hvor Danmark skal bevæge sig hen på lang sigt.

Politianmeldt

Ophængningen af det 34 meter gule og sorte banner har medført en politianmeldelse fra en borger i området.

Ifølge et mailsvar, som den pågældende borger har offentliggjort på Facebook, tager politiet hånd om sagen.

Frederik Rye Skov tager dog henvendelsen til politiet med ro.

– Vores aktivisme kan godt være provokerende, men den er i bund og grund ikke-voldelig, og vi begår ikke hærværk. Vi forlader stedet i god ro og orden, siger han og tilføjer, at aktivisterne tager det, som det kommer.

Aktionen var ikke anmeldt som demonstration. Ifølge Frederik Rye Skov havde den heller ikke karakter af en demonstration. Det var snarere en spontan happening, da 15-20 personer tog til Brøndby Strand..

– Vi ved godt, at det er et emne, der fremkalder store følelser og kraftige reaktioner. Men vi mener også, at det, der finder sted i området, har stor betydning, siger Frederik Rye Skov.

Han afviser ikke, at Generation Identitær vil lave lignende aktioner i fremtiden. Dog skal beboerne i Brøndby Strand ikke forvente en gentagelse af forrige søndags aktion.

– Der er ingen ide i at gøre det samme igen, men vi laver aktioner der, hvor vi mener, at det har relevans, siger Frederik Rye skov.