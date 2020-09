8 strategier til at forbedre din livskvalitet

SPONSORERET INDHOLD: At være positiv kan ofte blive set som naivitet eller “Pollyanna”. Men faktisk så styrker optimisme ens arbejds performance, kreativitet, og forebygger imod stress og dårlig selvværd.

Opbyg optimisme. At være positiv kan ofte blive set som naivitet eller “Pollyanna”. Men faktisk så styrker optimisme ens arbejds performance, kreativitet, og forebygger imod stress og dårlig selvværd. OptimismE kan hjælpe når du mødes med modgang, det kan bruges når du tænker tilbage i tiden og når du ser frem imod fremtiden. I kampen om det gode liv, kan positive forventninger være self-fulfilling.

Lev i nuet. Tag en dyb indånding. Det her er her og nu. Stop med at sørge over fortiden eller bekymre dig om fremtiden. Sig til stemmerne inde i hovedet at de skal tige stile. Nyd din evne til at skabe dine egne oplevelser i dette øjeblik. Hvis du tager opvasken, tag opvasken. Hvis du skriver et blog post, skriv det post, hvis du leger med dine børn, så leg med dine børn.

Klarlæg. Når du klarlægger for dig selv hvad der er vigtigt for dig, for man en utrolig følelse af frihed. Du lever ikke længere i en verden af social sammenligning. Du løber dit eget ræs. Mål, store beslutninger og små vaner er overvældende og forfriskende fordi du får et klart billede af hvad det er du vil opnå i dit liv, hvilket kræver elskværdig fleksibilitet. Men det er det værd. Brug noget tid på at gøre det klart.

Del ud. Mentor, bidrag, praktiser tilfældige handlinger af venlighed, udtryk taknemmelighed. Tag et lån, giv dig selv tid, vær fuldt til stede sammen med din familie, lav verden om som du vil.

Der er en million måder at give af dig selv. Gør det stort, gør det småt, bare gør det. Det er en af de mest positive ligninger i verden: Du giver af din tid eller ressourcer, hvilket forbedrer andres livskvalitet, hvilket får dig til at føle dig nødvendigt og værdifuld, hvilket igen forbedrer din livskvalitet. Vi får det alle sammen bedre. Magi.

Tilslut dig. Vi er sociale væsner. Vi har brug for forbindelser til andre individer, til andre cirkler, til den verden vi lever i. Vær opmærksom på din familie, din kæreste, dine venner, dine kollegaer og dine naboer. Udforsk og styrk dine forbindelser til en højere magt. Og vær åben nok til at nyde de spontane forbindelser der kommer af at få nye venner på ferie eller at dele sjove bemærkninger med din sidemakker i bussen. Oprigtig nysgerrighed og venlighed er en fantastisk måde at skabe kontakter, nye og gamle.

Elsk dig selv. Din krop er det hylster der tager dig igennem livet. Elsk dig selv ved at behandle din krop med respekt og omsorg. Giv den frisk frugt, grøntsager, fuldkorn, magert protein. Brug urter, orgaske produkter, sunde olier som cbd eller hamp olier i din mad (du kan finde det på denne hjemmeside). Bevæg dig hver dag. Lad være med at ryge, drik ikke alkohol. Mediter. Hjælp dig selv med at ældes godt ved at forblive flexible, beskyt din hud fra solen og træn dit sind. Sov godt. Pas på med hvordan du kritiserer dig selv og ros i stedet dig selv.

Find flow. Flow er at være med strømmen, fuldstændig engageret i din aktivitet, udfordret men med succes i sidste ende med klare mål og feedback. Det er et fantastisk stadie at være i. For nogen nogle er det gardening, at skrive, madlavning med din kæreste, intense samtaler, eller at lave regnskab.

Celebrate. Vi har brug for at lege her i livet. En sund dosis af joi de vivre styrker din kreativitet og ånd. At fejre noget er en vidunderlig måde at dele ud af kærlighed med andre og inkorporerer mere leg ind i vores liv. Hvem i dit liv har gjort noget stort her for nyligt? Fejrede du det? Hvad kunne være noget småt, men personligt vigtigt?