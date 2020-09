8. klasser kom med ideer til frivillighed

Lærer i 8. B Mia Skrivergaard hjælper eleverne med idéudviklingen.

VALLENSBÆK. ’Facetime dating’ til corona-singler, IT-kurser for ensomme ældre og støttegrupper for pårørende til corona-smittede er bare nogle af de idéer, der blev udklækket af Vallensbæks 8. klasser, da de i sidste uge deltog i projektet ’Frivillighed på Skoleskemaet’

Af Jesper Ernst Henriksen

Farverige plakater ligger på bordene i 8. B på Vallensbæk Skole. Nogle af eleverne har skriblet deres idéer ned på plakaterne, andre har limet et print af et Skype-logo fast på deres plakat, mens en tredje gruppe har tegnet fire tændstikmænd, der spørger: ”Kan vi hjælpe?”.

Netop det spørgsmål skulle eleverne i samtlige 8. klasser i Vallensbæk Kommune stille sig selv, da de sidste uge var en del af projektet ’Frivillighed på Skoleskemaet’, hvor de skulle udtænke en måde, hvor de gennem frivillighed på corona-venlig vis skulle kunne hjælpe nogen.

– Frivillighed på Skoleskemaet er et projekt, hvor vi viser børnene, at alle kan være med til at gøre en forskel gennem frivillighed, siger Loui Stampe Lund, der er seniorkonsulent for kultur, fritid og frivillighed hos Vallensbæk Kommune, og var med til at starte projektet i 2014.

Hun pointerer, at frivillige er en vigtig del af kultur- og fritidslivet i vores samfund, når de stiller op som fodboldtrænere, besøgsvenner for ældre eller børnehavetanter. Derfor er det vigtigt, at den unge generation også kan bidrage.

Personlige idéer

I gruppe ni i 8. B har eleverne Ajah, Victoria, Oliver og Archange haft fokus på at støtte op om de pårørende til dem, der er blevet ramt af corona. Deres projekt er en støttegruppe for unge, der har mistet et familiemedlem til corona, eller som har fået angst på grund af pandemien. At det blev lige dette projekt, gruppen valgte at arbejde med, var inspireret af deltagernes egne oplevelser.

– Pårørende til dem med corona bliver lidt overset. Min far er i risikogruppen, og jeg bekymrer mig meget for, om han får corona, og hvad der sker, hvis han får det. Det fylder meget, siger 13-årige Victoria.

Men det er ikke det eneste projekt, der er blevet udtænkt i klassen. 8. B er kommet på mange forskellige idéer: En app for børn med svækket immunforsvar, projektet ’Facetime dating’ til corona-singler, IT-kurser til ensomme ældre og en virtuel madklub til ældre.

Fremtidens frivillige

Det har været en lærerig proces for børnene at deltage i ’Frivillighed på Skoleskemaet’. Børnene har nemlig – ud over at lære om gruppearbejde, innovation og entreprenørskab – lært meget om frivillighed, hvilket var et næsten ukendt koncept for de fleste i 8. B.

– Det er ikke en stor del af ungdommen i dag at arbejde frivilligt. Mange af eleverne vidste ikke, at deres forældre har arbejdet frivilligt. Det har simpelthen ikke været et samtaleemne derhjemme, siger Mia Skrivergaard, der er lærer i 8.B.

Derfor er projektet meget relevant, siger seniorkonsulent Loui Stampe Lund. Hun håber på, at projektet – der i 2018 blev obligatorisk for alle 8. klasser i Vallensbæk Kommune – kan inspirere de unge på længere sigt:

– De er lidt for unge til at være frivillige nu, men vi håber på, at projektet ’Frivillighed på Skoleskemaet’ i fremtiden kommer til at inspirere de unge til at blive frivillige, siger Loui.