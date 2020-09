50 år på et velfungerende plejehjem

Beboerne fik boller og kage og blev underholdt med Kim Larsen-sange. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP Mandag eftermiddag kunne Ældrecenter Dalvangen fejre 50 års jubilæum. Og selvom stedet havde sine udfordringer i starten, har det været 50 år med gode forhold for beboerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag eftermiddag var der fest på Ældrecenter Dalvangen. Den dag var det nemlig præcis 50 år siden, at de første beboere flyttede ind i det nye plejehjem, som det blev kaldt dengang.

Til at starte med var der plads til 77 beboere og en aflastningsstue. Beboerne blev flyttet fra De gamles Hjem, der i dag er den ene fløj på rådhuset. De kom til en bygning, der faktisk ikke var færdig. Kun 1. salen og køkkenet var færdigt, så den officielle indvielse var først den 2. april 1971.

– Det har sikkert været en blandet fornøjelse at bo under en byggeplads i den første tid, sagde formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, Lisa Ward.

Men det var ikke den eneste udfordring, beboerne skulle leve med i de første år.

– Boligerne var dengang på 15 kvadratmeter, og toilettet var så lille, at der ikke kunne komme en kørestol derind eller være en hjælper. Desuden havde bygherren glemt, at vand løber nedad, så hvis man brugte håndbruserne, løb vandet ud i entréen. Badesituationen må have været lidt af en udfordring i Dalvangens unge dage, sagde hun.

Først med tilbygningen i 1998 og ombygningen i 2000 fik alle beboere eget badeværelse.

– Men hvis vi ser bort fra enkelte skønhedsfejl, så var Dalvangen – også dengang – et meget velfungerende plejehjem – eller ældrecenter, som vi jo kalder det i dag, sagde Lisa Ward.

Lige nu er en ny tilbygning i gang. Der er nemlig ved at blive bygget et rehabiliteringscenter, som dog står stille lige nu, da entreprenøren er gået konkurs.

Corona-regler

Dalvangen blev selvfølgelig fejret efter bedste evne. Første hold i fejringen sad i gården lige bag indgangen. Corona-restriktionerne betød, at alle beboere ikke kunne være med til fejringen på en gang, og de måtte kun sidde sammen med de beboere, der i forvejen bor på samme afdeling. Heldigvis var vejret godt, så boller, kaffe, cacao og lagkage kunne nydes i fulde drag. Pårørende var ikke inviteret og der var et meget begrænset antal frivillige. Men på trods af restriktionerne, var det vigtigt, at holde festen. Folk på og omkring plejehjemmet har været igennem meget, mente Lisa Ward.

– Alle jer beboere, jer i personalet og alle de skønne frivillige, der hjælper med at gøre Dalvangen til et dejligt sted at bo og være. Det er alle jer, vi i virkeligheden fejrer i dag. Derfor vil jeg også gerne slutte af med at sige en stor tak for den fantastiske indsats og den ansvarlighed, som personalet har udvist ved blandt andet at isolere sig fra familie og venner, fordi I ikke vil bære smitte med ind på Dalvangen. Både jeg og resten af kommunalbestyrelsen har stor forståelse for den svære tid, I har været i gennem – og stadig står i – med covid-19. Det gælder naturligvis for både beboere, de pårørende og personalet. Vi er meget stolte af, hvordan I som personale har håndteret den meget svære situation i forbindelse med covid-19. Det er simpelthen imponerende flot, sagde hun.